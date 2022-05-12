Александр Шлеменко при журналистах не смог дозвониться до Фёдора Емельяненко

Российский боец MMA Александр Шлеменко на пресс-конференции в присутствии журналистов не смог дозвониться до легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко. Ранее Емельяненко раскритиковал главу Союза MMA России Радмира Габдуллина, затем Шлеменко встал на сторону последнего.

«Я звонил ему, у меня нет его номера [актуального]. Я сегодня звонил ему, смотрите — «Фёдор Емельяненко» [нажимает вызов, звучит фраза «Абонент недоступен»]. Он меняет телефоны. Я не могу дозвониться. Он мне может дозвониться, я не меняю номер. Мне можно позвонить, и я возьму трубку, если не сильно чем-то занят.

Вот вы позвоните ему [обращается к журналистам]. Не дозвонитесь. И мне говорят, ты не прав, ты нам не набрал, не позвонил. А как я могу ему позвонить, если он недоступен? Я много раз звонил, свидетель Андрей [Корешков]. Хотел поговорить с человеком, потому что знал, что будут вопросы. А он со мной не разговаривает, он вопросы задаёт. Точнее, он комментирует, да ещё и предъявляет мне вещи серьёзные.

Это второй Емельяненко, которому я звоню? Так первый-то [Александр] взял трубку! И без проблем мы с ним поговорили и всё решили. И у нас умерла история. Я хотел здесь сделать точно так же, при вас, дайте мне трубку, позвоните, я с ним поговорю. Но я не могу этого сделать. Меня из списка вычеркнули. У меня был его телефон, но он поменялся и стал другим», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.