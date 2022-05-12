Шлеменко: был хоть раз, где я не поддержал бы Ф. Емельяненко? Где я поливал его грязью?

Российский боец MMA Александр Шлеменко высказался о конфликте с легендарным тяжеловесом Фёдором Емельяненко. Ранее Емельяненко раскритиковал главу Союза MMA России Радмира Габдуллина, затем Шлеменко встал на сторону последнего.

«В первую очередь мне было бы интересно услышать, где я поливал его грязью. И что личного может быть у меня к Фёдору. Хоть одну вспомните ситуацию, где я бы его не поддержал. Хоть одну. Где я сказал за него плохо, хоть раз.

Покажите мне хоть одного человека из команды, когда у Фёдора была сложная ситуация с детскими боями, когда на него полилась грязь. Где хоть один человек из команды, взявший камеру, как блогер, как я, например, кто сказал: «Фёдор, мы с тобой, дай знать, и мы будем в любом месте».

Самый прикол, согласитесь со мной, как Фёдор стал блогером — так же, как и я. Он считает, что если я даю вам интервью, то это блогинг. Тогда и он теперь блогер. Он должен сейчас взять и пояснить, по идее. Я всё интервью перерыл и не нашёл, где я хоть раз Толю [Токова] грязью поливал (Емельяненко особенно обиделся на Шлеменко за экспертизу боя Анатолия. — Прим. «Чемпионата») или кого-то из его команды. Вот где?» — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.