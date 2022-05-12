Исмаилов: в других лигах хотели, чтобы я чувствовал себя бедолагой
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов высказался по поводу промоушена RCC, где он проведёт свой следующий бой с соотечественником Александром Шлеменко.
«Когда ты подписываешься в RCC, ты уже не хочешь драться в других лигах. Говорю это без преувеличения. Я в RCC новый человек. Это площадка, которая будет интересовать меня в будущем. Здесь я чувствую себя звездой. В других местах хотели, чтобы я чувствовал себя бедолагой. Если номер, то прямо эконом. Если перелёт — то в хвосте самолёта у туалета. Ну я же делаю главные бои вечера? Хочу чувствовать себя как человек, который делает шоу. И RCC даёт это почувствовать. Я сейчас такси вызову, и это будет бизнес-класс», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.
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