Бивол поздравил Мейвезера с выигранной ставкой на его бой с Канело

Непобеждённый чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол признался, что поздравил Флойда Мейвезера с выигрышем в букмекерской конторе. Напомним, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сообщил, что сделал ставку на поединок между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Он поставил $ 10 тыс. на победу Бивола и выиграл $ 42 500.
«Я его уже поздравил с выигрышем. Он же любит ставить. Не знаю, на меня он ставил или против Альвареса», — сказал Бивол в интервью промоутерской компании «Мир Бокса».
Напомним, бой Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115-113. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Мейвезеру.
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