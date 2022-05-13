Ясубей Эномото: с удовольствием подрался бы с Иваном Штырковым за первый пояс RCC

Швейцарский боец ММА Ясубей Эномото, на предыдущем турнире RCC одержавший победу над россиянином Арсением Смирновым, заявил, что готов к титульному бою в организации.
«Если честно, я хотел бы подраться в полутяжёлом или среднем весе за титул RCC. И да, конечно, я бы с удовольствием вышел против Ивана Штыркова за титул. Было бы отлично сражаться за первый пояс RCC, ещё и с бойцом, олицетворяющим RCC. И для меня лично это станет вызовом — подняться выше в весе, достигнуть новых высот.
Сейчас я восстанавливаюсь после поединка со Смирновым, у меня есть небольшие травмы, и с ними проблематично тренироваться. Но мысли о титульном поединке в RCC сразу наполняют кровь адреналином и мне хочется в спортзал!» — рассказал Эномото редактору отдела Бокс/ММА «Чемпионата» Игорю Брагину.
Напомним, бой на RCC 11 стал уже пятым для Ясубея в Russian Cagefighting Championship. На данный момент швейцарский боец идёт в организации с рекордом 4-1, единственное поражение он потерпел в реванше с Михаилом Рагозиным.
Интервью с Иваном Штырковым после боя с Михаилом Колобеговым:
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