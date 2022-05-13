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Минеев: кого только не увидишь в ринге — блогеры, певцы, борцы. Пора навести порядок

Минеев: кого только не увидишь в ринге — блогеры, певцы, борцы. Пора навести порядок
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Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о предстоящем боксёрском поединке с Тимуром Никулиным. Напомним, бой состоится 12 июня в Москве.

«Нынче стало модно проводить поединки по боксу. Кого только не увидишь в ринге. Блогеры, певцы, борцы.
Пора навести порядок.

P.S. Занимался боксом, когда он ещё не стал мейнстримом», — написал Минеев, прикрепив фотографию, на которой он предстал в футболке с афишей боя Магомеда Исмаилова и Оланреваджу Дуродолы.

В последний раз Минеев сражался на турнире по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 105, где уже во второй раз встретился с соотечественником, Магомедом Исмаиловым. Поединок завершился победой Владимира. До этого Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.

Минеев — это вам не трусливый нигериец. По правилам бокса Владимир тоже размотает Магу Минеев — это вам не трусливый нигериец. По правилам бокса Владимир тоже размотает Магу
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