Минеев: кого только не увидишь в ринге — блогеры, певцы, борцы. Пора навести порядок

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о предстоящем боксёрском поединке с Тимуром Никулиным. Напомним, бой состоится 12 июня в Москве.
«Нынче стало модно проводить поединки по боксу. Кого только не увидишь в ринге. Блогеры, певцы, борцы.
Пора навести порядок.
P.S. Занимался боксом, когда он ещё не стал мейнстримом», — написал Минеев, прикрепив фотографию, на которой он предстал в футболке с афишей боя Магомеда Исмаилова и Оланреваджу Дуродолы.
В последний раз Минеев сражался на турнире по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 105, где уже во второй раз встретился с соотечественником, Магомедом Исмаиловым. Поединок завершился победой Владимира. До этого Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.
- 13 мая 2022
-
18:45
-
17:26
-
16:14
-
16:00
-
15:15
-
14:52
-
14:20
-
13:30
-
12:43
-
12:22
-
12:00
-
11:45
-
11:04
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:14
-
02:52
-
00:46
- 12 мая 2022
-
23:51
-
22:49
-
22:05
-
20:52
-
19:57
-
18:44
-
17:47
-
16:48
-
16:19
-
16:01
-
15:53
-
15:51
-
15:48
-
15:45
-
15:42
-
15:34