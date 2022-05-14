Полный кард турнира UFC Вегас 54 с главным боем Блахович — Ракич
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В ночь с 14 на 15 мая мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 54, в главном событии которого встретятся бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории поляк Ян Блахович и австриец Александар Ракич.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.
Основной кард
Ян Блахович — Александар Ракич
Ион Куцелаба — Райан Спэнн
Дэйви Грант — Луис Смолка
Кэтлин Чукагян — Аманда Рибас
Фрэнк Камачо — Мануэль Торрес
Джейк Хэдли — Аллан Насименто
Предварительный кард
Вивиани Араужо — Андреа Ли
Майкл Джонсон — Алан Патрик
Анджела Хилл — Вирна Яндироба
Карлос Канделарио — Тацуро Таира
Ник Максимов — Андре Петроски.
Чемпион UFC Ян Блахович показал видео на вершине горы:
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