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Полный кард турнира UFC Вегас 54 с главным боем Блахович — Ракич

Полный кард турнира UFC Вегас 54 с главным боем Блахович — Ракич
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В ночь с 14 на 15 мая мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 54, в главном событии которого встретятся бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории поляк Ян Блахович и австриец Александар Ракич.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.

Основной кард

Ян Блахович — Александар Ракич
Ион Куцелаба — Райан Спэнн
Дэйви Грант — Луис Смолка
Кэтлин Чукагян — Аманда Рибас
Фрэнк Камачо — Мануэль Торрес
Джейк Хэдли — Аллан Насименто

Предварительный кард

Вивиани Араужо — Андреа Ли
Майкл Джонсон — Алан Патрик
Анджела Хилл — Вирна Яндироба
Карлос Канделарио — Тацуро Таира
Ник Максимов — Андре Петроски.

Чемпион UFC Ян Блахович показал видео на вершине горы:

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