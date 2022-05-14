Полный кард турнира UFC Вегас 54 с главным боем Блахович — Ракич

В ночь с 14 на 15 мая мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 54, в главном событии которого встретятся бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории поляк Ян Блахович и австриец Александар Ракич.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.



Основной кард



Ян Блахович — Александар Ракич

Ион Куцелаба — Райан Спэнн

Дэйви Грант — Луис Смолка

Кэтлин Чукагян — Аманда Рибас

Фрэнк Камачо — Мануэль Торрес

Джейк Хэдли — Аллан Насименто



Предварительный кард



Вивиани Араужо — Андреа Ли

Майкл Джонсон — Алан Патрик

Анджела Хилл — Вирна Яндироба

Карлос Канделарио — Тацуро Таира

Ник Максимов — Андре Петроски.

Чемпион UFC Ян Блахович показал видео на вершине горы: