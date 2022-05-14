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Курбанов: Костя Цзю меня немного задел

Курбанов: Костя Цзю меня немного задел
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Боец первого среднего веса Магомед Курбанов рассказал, что до сих пор желает провести поединок с австралийским боксёром русского происхождения Тимофеем Цзю, а также признался, что слова отца Тима, Константина, немного задели его. Ещё в январе Цзю-старший говорил, что Тимофей «убьёт» Магомеда, если они сразятся в ринге.

«Бой с Тимом не потерял актуальности. Тимофей, я тебя вызываю. Давай сделаем громкий бой в России. Я всегда готов, и интерес у меня не пропадал. Просто уже устаю говорить об этом.

Впечатление от последнего поединка Тимофея? Хорошее впечатление. Упал — встал, а дальше забил соперника в своём стиле. Но не сказал бы, что соперник прямо хотел выиграть у него. Всё зависит от желания.

Полемика с Костей Цзю? Я, конечно, уважаю его. Он очень многое сделал. Не могу плохо выражаться в его адрес. Но он немного меня задел — убью, не убью. Но ничего, нормально», — сказал Курбанов в интервью на канале USACHEV TV в YouTube.

Напомним, в последнем бою Цзю встречался с американцем Терреллом Гуше. Поединок состоялся в ночь с 26 на 27 марта мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) и продлился 12 раундов, по итогам которых все судьи присудили победу Тимофею.

Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку:

У Тима Цзю незавидная судьба. Выйти из-за спины отца — сродни подвигу У Тима Цзю незавидная судьба. Выйти из-за спины отца — сродни подвигу
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