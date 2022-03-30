У Тима Цзю незавидная судьба. Выйти из-за спины отца — сродни подвигу

Помните примеры в спорте, когда сын превосходил отца? Если да, то вы большие молодцы. А если нет, то скажем вам, что эти случаи единичные. В футболе, прежде всего, это Паоло Мальдини, ставший одним из лучших левых защитников в истории, а в боксе это Флойд Мейвезер-младший, разом превзошедший свою боксёрскую семью с отцом и двумя дядями. В остальных случаях сравнения с именитыми отцами ни к чему хорошему не приводили. Самой известной жертвой таких игр стал Хулио Сезар Чавес-мл.

Повторить успех своего папы, у которого за спиной свыше сотни боёв и множество достижений, — заведомо невозможная задача. Хотя младший неплохо начинал и даже становился чемпионом мира по версии WBC. И поражение от Серхио Мартинеса было нестыдным, так как у мексиканца был шанс вырвать победу в самом конце боя. Но затем Чавес-мл. не выдержал давления и рассыпался как карточный домик — в одночасье. Теперь по правилам бокса его бьёт даже легенда ММА Андерсон Силва. Возможно, мы увидим его в ринге с кем-то из братьев Пол.

Чем ближе Тим Цзю находится к заветному титульнику, тем больше становится сравнений с отцом. Эта ситуация никому не идёт на пользу. В начале карьеры он был местным австралийском пацаном, который известен только своей фамилией. Тогда на него мировая общественность не обращала особого внимания, потому что Австралия, мягко говоря, не Мекка бокса. Но сейчас он находится в одном шаге от чемпионского пояса, а то и от звания абсолютного чемпиона мира. Второй исход будет возможен, если мы увидим победителя в матче-реванше между Брайаном Кастаньо и Джермеллом Чарло.

Бой с Терреллом Гуше показал, прежде всего, отсутствие у Тима опыта выступлений на высоком уровне. Но стоит отдать ему должное за то, что поднялся на ноги в первом раунде и вытащил бой. Тем не менее Чарло и Кастаньо не простят таких ошибок. По-хорошему для закрепления успеха и повышения уверенности Цзю-младшему нужен ещё один бой в Штатах. Условный Патрик Тейшейра отлично подойдёт для работы над ошибками. Необязательно гоняться за Эрисланди Ларой или Остином Траутом.

Поражение в титульном поединке завершит сравнение Тима и Кости — не в пользу первого. Хотя парню всего лишь 27 лет, и его карьера не оборвётся. Но такие шансы с абсолютным чемпионством выдаются буквально один раз за карьеру. Мы не будем сравнивать Цзю между собой, так как они, по сути, бойцы одной породы с хорошей школой бокса, поставленным ударом и правильным характером. Титулы — это дело времени. Но для их завоевания нужен правильный момент, потому что второго шанса не будет.

Да, Тим пока что уступает отцу по достижениям. Но стоит помнить, что по боксерским меркам Костя — это космос. Для попадания на один уровень с Цзю-старшим нужны не только пояса, но и время для пополнения послужного списка. Допустим, Тимофей побьёт Чарло или Кастаньо и станет абсолютным чемпионом мира. Что будет дальше? Далеко не все эксперты сразу признают его как равного Косте, потому что для этого нужно немало громких имён в оппозиции или несколько успешных защит пояса. Напомним, Костя Цзю впервые стал чемпионом мира в 25 лет, но абсолютным — только в 31 год. Если посмотреть на картину с этой точки зрения, то у Тимофея есть неплохие шансы встать в один ряд с отцом.

Разумеется, Тим сейчас уступает Косте, это всем без исключения понятно. Тем более большинство экспертов сравнивают их не совсем корректно. Они берут 27-летнего Тимофея, который только-только дебютировал в США, и Константина, закончившего карьеру в 35 лет. Такие расклады неуместны. Дайте парню время, и он всем покажет. А угробить карьеру из-за сравнений, как это случилось с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, не представляет особого труда. Но стоит ли оно того? И нужно ли это нам?