Трояновский дал прогноз на бой Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик

Известный российский боксёр Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от боксёрского поединка между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
«Сейчас действительно поп-бокс вызывает намного больше интереса среди обычных людей, чем классический бокс. Поэтому поединок Дацика с Александром Емельяненко действительно будет резонансным событием. Дацик сейчас прёт как танк. Ему неважно, с кем драться и по каким правилам. Сказали готовиться к бою, и он пошёл. Александр Емельяненко имеет гораздо больший бойцовский опыт, но вопрос вызывает форма, в которой он подойдёт к этому поединку. Будет ли он готовиться плодотворно или выйдет после очередных своих гулянок.
Мое мнение, что Дацик сейчас работает более систематично, лучше настраивается на бои, а потому, скорее всего, он победит. Саша Емельяненко в последних боях уже толком не готовился, а выходил получить свой чек. Хотя по опыту, по технике, по базовой подготовке, по росту и длине рук он превосходит Дацика в разы. Но вопрос в нём самом и его отношении к делу», — приводит слова Трояновского Metaratings.
Бой намечен на сентябрь 2022 года.
- 14 мая 2022
-
18:44
-
17:29
-
16:27
-
15:57
-
15:09
-
14:13
-
13:42
-
13:07
-
12:17
-
11:55
-
11:10
-
10:59
-
10:19
-
09:39
-
09:17
-
01:37
-
01:06
-
00:00
- 13 мая 2022
-
22:44
-
22:04
-
20:28
-
19:53
-
18:45
-
17:26
-
16:14
-
16:00
-
15:15
-
14:52
-
14:20
-
13:30
-
12:43
-
12:22
-
12:00
-
11:45
-
11:04