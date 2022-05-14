Трояновский дал прогноз на бой Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик

Известный российский боксёр Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от боксёрского поединка между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.



«Сейчас действительно поп-бокс вызывает намного больше интереса среди обычных людей, чем классический бокс. Поэтому поединок Дацика с Александром Емельяненко действительно будет резонансным событием. Дацик сейчас прёт как танк. Ему неважно, с кем драться и по каким правилам. Сказали готовиться к бою, и он пошёл. Александр Емельяненко имеет гораздо больший бойцовский опыт, но вопрос вызывает форма, в которой он подойдёт к этому поединку. Будет ли он готовиться плодотворно или выйдет после очередных своих гулянок.



Мое мнение, что Дацик сейчас работает более систематично, лучше настраивается на бои, а потому, скорее всего, он победит. Саша Емельяненко в последних боях уже толком не готовился, а выходил получить свой чек. Хотя по опыту, по технике, по базовой подготовке, по росту и длине рук он превосходит Дацика в разы. Но вопрос в нём самом и его отношении к делу», — приводит слова Трояновского Metaratings.



Бой намечен на сентябрь 2022 года.