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Ковалёв: Канело попросит Бивола о реванше во втором среднем весе

Ковалёв: Канело попросит Бивола о реванше во втором среднем весе
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Бывший чемпион мира по боксу, россиянин Сергей Ковалёв высказался о возможном реванше между соотечественником Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

«Думаю, Канело попросит о реванше во втором среднем весе. Скажет, что готов провести реванш, но в этой весовой категории. Посмотрим. Полутяжёлый дивизион — это не его вес. Он выглядел очень медленным, потому что был слишком тяжёлым. У Канело не было скорости, он устал уже после третьего раунда. Он уже выглядел уставшим, а из-за большого веса он был медленным. Ради этого боя он не попытался держать небольшой вес, чтобы оставаться быстрым», — приводит слова Ковалёва FightHype.

Поединок Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

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