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Ковалёв: если бы Альварес дал мне ещё месяц отдыха, то я бы победил, как и Бивол

Ковалёв: если бы Альварес дал мне ещё месяц отдыха, то я бы победил, как и Бивол
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39-летний российский боксёр Сергей Ковалёв, выступающий в полутяжёлой и первой тяжёлой весовых категориях, высказался о победе соотечественника Дмитрия Бивола над именитым соперником – Саулем Альваресом, а также выразил мнение о своём поединке с мексиканцем в 2019 году, который завершился поражением нокаутом в 11-м раунде.

«Да, конечно, я смотрел бой Бивола. Поверьте мне, если бы Канело дал мне ещё один месяц отдыха после моего предыдущего боя, который я провёл в своем родном городе в августе 2019 года. Тогда результат получился бы таким же, как в его поединке с Биволом.

Тогда мне просто необходим был отдых. Я отдохнул лишь пять дней после боя против Ярда, а затем сменил часовой пояс с России на Америку и начал тренировочный лагерь к поединку с Альваресом. Это безумие – девять недель только между боями.

Опять же, все происходит по какой-то причине. Случилось то, что случилось. Сейчас я хочу поздравить Дмитрия Бивола с большой победой. Желаю ему удачи в будущем. Если когда–нибудь Канело согласится провести реванш-бой со мной — я готов. Но сейчас просто дайте мне выйти на ринг в эту субботу. Позвольте мне сбросить ржавчину с тела», — приводит слова Ковалёва Boxing Scene.

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Напомним, уже сегодня, в ночь на воскресенье, 15 мая, Ковалёв вернётся на ринг в бою с польским боксёром Тервеном Пулевым. «Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию поединка.

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