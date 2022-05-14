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Сергей Ковалёв — Тервел Пулев, когда будет бой в первом тяжёлом весе, где смотреть поединок Крашера, онлайн-трансляция

Бой Ковалёв — Пулев. Российская легенда идёт за уникальным достижением. LIVE!
Игорь Брагин
Сергей Ковалёв — Тревел Пулев, когда будет бой
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Все главные подробности возвращения Крашера в ринг — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 15 мая 2022 года на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) российский боксёр первого тяжёлого веса Сергей «Крашер» Ковалёв (34-4-1) в десятираундовом поединке сойдётся с поляком Тервелом Пулевым (16-0-0).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира, в соглавном бою которого встретятся Кубрат Пулев и Джерри Форрест.

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Тервел Пулев оказался тяжелее Сергея Ковалёва Где смотреть бой Сергей Крашер Ковалёв — Тервел Пулев Когда и во сколько состоится бой Ковалёв — Пулев Полный кард турнира с боем Сергей Ковалёв — Тервел Пулев
Live Игорь Брагин

Дуэль взглядов перед боем Ковалёв — Пулев

Несмотря на не самую значительную разницу в весе, Пулев визуально выглядит прилично крупнее Сергея. За счёт физической силы и мощи поляка не одолеть. Верим в технику и бойцовский интеллект Ковалёва. Вот вам фото с дуэлей взглядов.

Дуэль взглядов Сергея Ковалёва и Тервела Пулева

Дуэль взглядов Сергея Ковалёва и Тервела Пулева

Фото: Из личного архива Сергея Ковалёва

10:21 Игорь Брагин

Тервел Пулев оказался тяжелее Сергея Ковалёва

В Лос-Анджелесе закончилась церемония взвешивания боксёров. Сергей Ковалёв показал на весах 88,13 кг. Тервел Пулев оказался почти на полтора килограмма тяжелее — 89,58 кг.

Сергей Ковалёв на церемонии взвешивания

Сергей Ковалёв на церемонии взвешивания

Фото: Из личного архива Сергея Ковалёва

10:07 Игорь Брагин

Ковалёв идёт на уникальный рекорд

Кстати, Сергей — единственный из российских боксёров, кто сумел стать чемпионом мира три раза. В случае завоевания титула и в крузерах он станет единственным россиянином, кто брал титул четыре раза. Добраться до этого уникального достижения вполне реально, нынешний первый тяжёлый вес не так уж и страшен. Здешние чемпионы, за исключением, пожалуй, Бриедиса, вполне удобоваримы даже для нынешнего Ковалёва. Так что слова Сергея о притязаниях на пояс не так уж и бессмысленны, как может кому-то показаться, но для начала нужно справиться с Пулевым.

09:13 Игорь Брагин

Эвану Холифилду дали очередного проходного соперника

В карде ивента есть ещё одна, куда более известная, даже легендарная фамилия — Холифилд. 24-летний Элизар, которого чаще называют Молодой Холи, сын великого Эвандера. На счету 24-летнего боксёра 9 побед в 9 профессиональных поединков. Правда, в ринг к Эвану (именно под таким именем он значится в карде) не пускают пока более-менее приличных боксёров. Вот и в предстоящее воскресенье его соперником станет Джармейн Макдоналд, который бил людей с отрицательным рекордсом, но ничего не мог поделать с реально мастеровитыми ребятами.

Эван и Эвандер Холифилды

Эван и Эвандер Холифилды

Фото: Из личного архива Эвана Холифилда

09:12 Игорь Брагин

Шоу династии Варгас

Примечателен турнир тем, что в нём примут участие трое братьев Варгас. Фернандо мл. (5-0-0), Амадо (3-0-0) и Эмилиано (профессиональный дебют) — сыновья известного в прошлом боксёра Фернандо Варгаса. Их отец стал самым молодым в истории чемпионом мира в 1-ом среднем весе. Всего же он был обладателем чемпионских титулов по версии WBA и IBF.

АМАДО, ФЕРНАНДО МЛ., ЭМИЛИАНО ВАРГАСЫ

АМАДО, ФЕРНАНДО МЛ., ЭМИЛИАНО ВАРГАСЫ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АМАДО ВАРГАСА

09:12 Игорь Брагин

Ковалёв: я способен снова стать чемпионом мира

Сергей рассказал, что мотивирует его продолжать спортивную карьеру в 39 лет.

«Это не моя цель, но если когда-нибудь моё имя будет в Зале славы, я буду очень счастлив. Всё, что я делаю, это для моей семьи, для моих детей. Я буду примером для своих детей, что жизнь и спорт могут быть трудными, но никогда не сдавайтесь. Что мотивирует меня продолжать? Прежде всего деньги. Конечно, деньги — это энергия и мотивация к бою. У вас есть деньги, у вас есть энергия. Кроме того, моя мотивация — закончить боксёрскую карьеру чемпионом», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.

09:11 Игорь Брагин

Где смотреть бой Сергей Крашер Ковалёв — Тервел Пулев

Трансляция будет организованна компанией Triller Fight Club, которая традиционно работает по системе платных трансляций.

Подтверждённой информации о показе поединка Каршера и Т. Пулева в Российской Федерации пока нет. «Чемпионат» проведёт подробную онлайн-трансляцию этого поединка.

09:11 Игорь Брагин

Изначально Ковалёв должным был разделить ринг с китайцем Мэн Фаньлуном, но тот поединок, который планировался на 12 марта, сорвался.

38-летний Сергей в последний раз появлялся в ринге в ноябре 2019 года. Тогда он дрался с Саулем Альваресом, проиграл мексиканцу нокаутом и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.

09:11 Игорь Брагин

Когда и во сколько состоится бой Ковалёв — Пулев

Бойцовский вечер начнётся в 01:00 по московскому времени. Главное событие, в котором Сергей Ковалёв будет драться с Тервелом Пулевым, начнётся не ранее 04:00 мск.

09:10 Игорь Брагин

Тервел Пулев: кто соперник Сергея Ковалёва

Россиянин Сергей Ковалёв в воскресенье, 15 мая 2022 года, проведёт бой с непобеждённым до селе представителем Болгарии Тервелом Пулевым. Старший брат Тервела Кубрат чуть более известен широкой публике. Он провёл 30 боёв и победил в 28 из них.

39-летний же Пулев все свои 16 поединков довёл до победного исхода.

09:10 Игорь Брагин

Полный кард турнира с боем Сергей Ковалёв — Тервел Пулев

Кард турнира Ковалёв — Пулев

  • Сергей Ковалёв (34-4-1) — Тервел Пулев (16-0-0);
  • Кубрат Пулев (28-2-0) — Джерри Форрест (26-4-2);
  • Амадо Варгас (3-0-0) — Анел Дудо (1-3-0);
  • Эмилиан Варгас (0-0-0) — Кмайе Рамсё (0-0-0);
  • Фернандо Варгас дж. (5-0-0) — Терранс Джэрмон (3-0-0);
  • Эван Холифилд (9-0-0) — Джармэйн Макдоналд (6-5-0).
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