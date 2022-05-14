Бой Ковалёв — Пулев. Российская легенда идёт за уникальным достижением. LIVE!

Ковалёв: я способен снова стать чемпионом мира

Сергей рассказал, что мотивирует его продолжать спортивную карьеру в 39 лет.



«Это не моя цель, но если когда-нибудь моё имя будет в Зале славы, я буду очень счастлив. Всё, что я делаю, это для моей семьи, для моих детей. Я буду примером для своих детей, что жизнь и спорт могут быть трудными, но никогда не сдавайтесь. Что мотивирует меня продолжать? Прежде всего деньги. Конечно, деньги — это энергия и мотивация к бою. У вас есть деньги, у вас есть энергия. Кроме того, моя мотивация — закончить боксёрскую карьеру чемпионом», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.