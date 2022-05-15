Василевский: Ковалёв победил безоговорочно, красавец. Советская школа самая лучшая

Российский боец MMA Вячеслав Василевский прокомментировал победу соотечественника Сергея Ковалёва в поединке с болгарским боксёром Тервелом Пулевым.
«Я был уверен в победе. Ту базу, которую ему заложили ещё в Челябинске, позволяет ему быть сильнее многих боксеров. Главное, чтобы он тренировался, потому что советская школа бокса самая лучшая. Навыки никуда не уходят.
Желание побороться за титул не выглядит, как что-то нереальное. Ковалев в полном порядке. Когда говорят, что он уже закончился, то это просто тупорылая логика. Знающие люди все понимают. Ковалёв красавец, победил безоговорочно», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, бой Ковалёва и Пулева продлился 10 раундов, по итогам которых Сергей праздновал победу единогласным решением судей.
7 проступков Сергея Ковалёва: унижал фанатов и бил женщину:
- 15 мая 2022
-
10:40
-
10:20
-
09:30
-
09:21
-
09:07
-
07:44
-
07:27
-
07:12
-
06:33
-
04:21
-
02:53
-
02:20
-
02:10
-
00:53
- 14 мая 2022
-
23:40
-
22:58
-
22:05
-
20:45
-
19:55
-
18:44
-
17:29
-
16:27
-
15:57
-
15:09
-
14:13
-
13:42
-
13:07
-
12:17
-
11:55
-
11:10
-
10:59
-
10:19
-
09:39
-
09:17
-
01:37