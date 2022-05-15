«Прилетайте драться в Бразилию». Тренер Оливейры обратился к Махачеву

Диего Лима, тренер бразильского бойца Чарльза Оливейры, высказался по поводу вероятной встречи своего подопечного с россиянином Исламом Махачевым.

«Думаю, что это возможно. Мы работаем на UFC. Но как тренер Оливейры, который изо всех сил старается заботиться о его карьере, я задаюсь вопросом – почему не в Бразилии?



Чарльз – чемпион. С каждым днём он творит историю. Так почему Хабиб говорит, что бой с Махачевым должен состояться в Абу-Даби? Нет, мы бы хотели, чтобы Чарльз дрался в Бразилии. Прилетайте драться с нами в Бразилию», — приводит слова Лимы Sportskeeda.

На прошлой неделе Оливейра встречался с Гэтжи. Бой завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом уже в первом раунде. Однако пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком. Ислам Махачев в своём следующем бою должен встретиться с Бенеилом Дариушем – дата поединка пока не определена.