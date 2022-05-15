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«Прилетайте драться в Бразилию». Тренер Оливейры обратился к Махачеву

«Прилетайте драться в Бразилию». Тренер Оливейры обратился к Махачеву
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Диего Лима, тренер бразильского бойца Чарльза Оливейры, высказался по поводу вероятной встречи своего подопечного с россиянином Исламом Махачевым.

«Думаю, что это возможно. Мы работаем на UFC. Но как тренер Оливейры, который изо всех сил старается заботиться о его карьере, я задаюсь вопросом – почему не в Бразилии?

Чарльз – чемпион. С каждым днём он творит историю. Так почему Хабиб говорит, что бой с Махачевым должен состояться в Абу-Даби? Нет, мы бы хотели, чтобы Чарльз дрался в Бразилии. Прилетайте драться с нами в Бразилию», — приводит слова Лимы Sportskeeda.

На прошлой неделе Оливейра встречался с Гэтжи. Бой завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом уже в первом раунде. Однако пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком. Ислам Махачев в своём следующем бою должен встретиться с Бенеилом Дариушем – дата поединка пока не определена.

Оливейре нужно забыть про пояс. Хабиб сделает всё, чтобы бразильца бросили под Махачева Оливейре нужно забыть про пояс. Хабиб сделает всё, чтобы бразильца бросили под Махачева
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