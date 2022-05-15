«Прилетайте драться в Бразилию». Тренер Оливейры обратился к Махачеву

Диего Лима, тренер бразильского бойца Чарльза Оливейры, высказался по поводу вероятной встречи своего подопечного с россиянином Исламом Махачевым.
«Думаю, что это возможно. Мы работаем на UFC. Но как тренер Оливейры, который изо всех сил старается заботиться о его карьере, я задаюсь вопросом – почему не в Бразилии?
Чарльз – чемпион. С каждым днём он творит историю. Так почему Хабиб говорит, что бой с Махачевым должен состояться в Абу-Даби? Нет, мы бы хотели, чтобы Чарльз дрался в Бразилии. Прилетайте драться с нами в Бразилию», — приводит слова Лимы Sportskeeda.
На прошлой неделе Оливейра встречался с Гэтжи. Бой завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом уже в первом раунде. Однако пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком. Ислам Махачев в своём следующем бою должен встретиться с Бенеилом Дариушем – дата поединка пока не определена.
- 16 мая 2022
-
00:06
- 15 мая 2022
-
23:11
-
22:04
-
20:47
-
19:38
-
18:31
-
17:58
-
15:48
-
15:11
-
14:04
-
13:16
-
12:14
-
12:00
-
11:14
-
11:08
-
10:40
-
10:20
-
09:30
-
09:21
-
09:07
-
07:44
-
07:27
-
07:12
-
06:33
-
04:21
-
02:53
-
02:20
-
02:10
-
00:53
- 14 мая 2022
-
23:40
-
22:58
-
22:05
-
20:45
-
19:55
-
18:44