«Неправдоподобно». Сехудо раскритиковал боксёрскую технику Макгрегора

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо отреагировал на видео ирландского бойца Конора Макгрегора, который продемонстрировал свою боксёрскую тренировку.

«Это выглядит неправдоподобно. Выводишь переднюю руку, чтобы замаскировать удар задней рукой. Дело не в самой комбинации, а в том, как ты её исполняешь. Ты должен преподнести сюрприз своему оппоненту. Искренне ваш, величайший Генри Сехудо», — написал боец в своих социальных сетях.

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, сосредоточившись на занятиях в тренажёрном зале.

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