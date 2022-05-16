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«Неправдоподобно». Сехудо раскритиковал боксёрскую технику Макгрегора

«Неправдоподобно». Сехудо раскритиковал боксёрскую технику Макгрегора
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Бывший чемпион UFC Генри Сехудо отреагировал на видео ирландского бойца Конора Макгрегора, который продемонстрировал свою боксёрскую тренировку.

«Это выглядит неправдоподобно. Выводишь переднюю руку, чтобы замаскировать удар задней рукой. Дело не в самой комбинации, а в том, как ты её исполняешь. Ты должен преподнести сюрприз своему оппоненту. Искренне ваш, величайший Генри Сехудо», — написал боец в своих социальных сетях.

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, сосредоточившись на занятиях в тренажёрном зале.

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