«Поднимайся в тяжёлый дивизион». Пэдди Пимблетт заметно прибавил в весе

Британский боец ММА Пэдди Пимблетт опубликовал новое видео в социальных сетях, где видно, что он сильно прибавил в весе.
«Боже, бро, поднимайся в тяжёлый дивизион», — написал один из пользователей сети.
На турнире UFC Fight Night 204 Пимблетт встретился с представителем Мексики Родриго Варгасом. Бой завершился победой британца в первом раунде после удушающего приёма. Пимблетт получил за бой $ 24 тыс. Этот бой стал для него вторым в промоушене. 4 сентября 2021-го он дебютировал в UFC. Британский боец сразу же стал обсуждаемым после своих первых двух побед в промоушене благодаря тому, что получил хайп и интерес к своей персоне.
Ранее сообщалось, что следующий бой он проведёт с Оттманом Азайтаром.
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