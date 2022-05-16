«Поднимайся в тяжёлый дивизион». Пэдди Пимблетт заметно прибавил в весе

Британский боец ММА Пэдди Пимблетт опубликовал новое видео в социальных сетях, где видно, что он сильно прибавил в весе.

«Боже, бро, поднимайся в тяжёлый дивизион», — написал один из пользователей сети.

На турнире UFC Fight Night 204 Пимблетт встретился с представителем Мексики Родриго Варгасом. Бой завершился победой британца в первом раунде после удушающего приёма. Пимблетт получил за бой $ 24 тыс. Этот бой стал для него вторым в промоушене. 4 сентября 2021-го он дебютировал в UFC. Британский боец сразу же стал обсуждаемым после своих первых двух побед в промоушене благодаря тому, что получил хайп и интерес к своей персоне.

Ранее сообщалось, что следующий бой он проведёт с Оттманом Азайтаром.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.