Тренер Чимаева раскритиковал Хамзата за его бой с Бёрнсом

Андреас Михаэль, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, раскритиковал своего подопечного за бой с Гилбертом Бёрнсом.

«Конечно, мне не понравилось, что он хотел во что бы то ни стало нокаутировать того парня и показать всем, «Смотрите, как я его переехал». У нас был план на бой, и он не заключался в том, чтобы выйти и снести сопернику голову в первый же момент. Это не было частью плана на бой. Он должен был боксировать с ним, активно использовать джеб. Это был верный способ разобраться с этой ситуацией, но он не сделал ничего из того, над чем мы работали», – приводит слова Михаэля MMA Fighting.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.