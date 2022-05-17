Президент WBC: у Фьюри будет год, чтобы обдумать своё решение о завершении карьеры

Маурисио Сулейман, являющийся президентом WBC, не торопится строить планы о том, как будет развиваться судьба чемпионского титула в супертяжёлом весе, после того как Тайсон Фьюри объявил о своём намерении завершить карьеру.

Сулейман заявил, что недавно разговаривал с Фьюри и даст ему достаточно времени, чтобы подумать, не изменит ли он своих планов, прежде чем решить, кто станет следующим обладателем титула WBC в супертяжёлом весе.

«У нас есть год, чтобы провести следующий обязательный бой. В этот момент мы будем ждать решения Тайсона Фьюри, а затем, возможно, проведём серию боёв, турнир по боксу до финального выбывания, но пока мы будем ждать, потому что до конца не знаем всех обстоятельств», — приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Напомним, последний бой Тайсона Фьюри был с Диллианом Уайтом и проходил в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Сразу после окончания боя Тайсон объявил о завершении карьеры.

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