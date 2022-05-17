Махачев предположил, как прошёл бы бой Хабиба с Оливейрой

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказал мнение, что его товарищ, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов с лёгкостью победил бы бразильца Чарльза Оливейру.



«Как бы Чарльз победил его? Неужели постарался бы одолеть сабмишеном? Думаю, это был бы лёгкий бой для Хабиба, потому что у него самый сильный грэпплинг в позиции сверху. Хабиб с лёгкостью удерживал бы его внизу. Это действительно был бы очень простой бой для Хабиба. Давление Оливейры не сработает, потому что Хабиб сам давит на всех своих противников, заставляет их выматываться. Но не нужно говорить, что Хабиб победит Чарльза. Потому что я сам его побью», — приводит слова Махачева MMAJunkie со ссылкой на канал ESPN MMA в YouTube.

Самые крутые бойцы UFC из России. Кто ещё, кроме Яна и Махачева?