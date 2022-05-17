Хабиб ответил на предложение Фергюсона и рассказал, что может предложить ему сам

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на предложение американского бойца смешанных единоборств Тони Фергюсона. Ранее Тони призвал Хабиба принять участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), тем самым разрешив их конфликт.

«Тони, мне нравится идея с TUF. Позвони своим боссам, и пусть они сделают предложение, но если у них нет идей, я сам предложу тебе сделку на платформе Eagle Fight Club. Мы там кое-чем занимаемся», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.



Напомним, Хабиб и Тони могли несколько раз сразиться, но всякий раз их поединки по тем или иным причинам срывались. Последний бой в карьере Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в ММА. Тони в последнем бою встречался с Майклом Чендлером, потерпев поражение нокаутом.

Семь бойцов, которые могли бы победить Хабиба Нурмагомедова: