«Было бы здорово пожать руки и оставить конфликт позади». Фергюсон обратился к Хабибу

Американский боец UFC Тони Фергюсон обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову.
«Знаете, что я хотел бы сделать? Я бы хотел тренировать команды вместе с Хабибом на TUF, вот что я бы сделал с удовольствием. Если мы не подерёмся, я бы посоревновался с ним в чём угодно — борьба, баскетбол, футбол. Любой вид спорта. Хабиб, ты можешь выбрать сам, и я надеру тебе зад. Его отец говорил, что хотел бы видеть, как мы соревнуемся. У меня нет к нему ничего личного, кроме того, что он испугался и сбежал во время пандемии. Но я уважаю это решение. Семья стоит на первом месте. Было бы здорово выйти, пожать руки, оставить конфликт позади и двинуться дальше», — сказал Фергюсон на Submission Radio.
Напомним, на турнире UFC 274 Фергюсон встречался с Майклом Чендлером и потерпел поражение нокаутом. После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.
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