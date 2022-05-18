Названа дата выставочного боя Мейвезера и Мура, перенесённого из-за смерти президента ОАЭ
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Выставочный бой с участием бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях, американца Флойда Мейвезера и его соотечественника Дона Мура состоится 21 мая. Об этом рассказал Мейвезер, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях.
Изначально поединок должен был состояться в Дубае 14 мая, но был перенесён из-за смерти президента ОАЭ, Шейха Халифы бен Заида.
В июне 2021 года Мейвезер провёл выставочный поединок с блогером Логаном Полом. Бой продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победитель объявлен не был. Сообщалось, что гарантированный гонорар Флойда составит $ 10 млн, помимо этого, он получит 50% от продаж платных трансляций поединка.
Самые большие выигрыши Мейвезера на ставках:
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