Чендлер: в Bellator нет лучших бойцов мира, это чистая правда

Боец UFC Майкл Чендлер считает, что в Bellator нет лучших бойцов мира.



«Это тяжело говорить, потому что я не хочу вообще когда-либо говорить о Bellator или о том, где я был раньше, в неположительном свете. Я люблю Bellator, я люблю Скотта Кокера, я доволен тем, что попал в эту организацию. Но действительно трудно снимать такое промо и говорить о том, что ты хочешь стать лучшим бойцом в мире, когда ты не сражаешься с лучшими бойцами в мире.



К сожалению, в Bellator нет лучших бойцов в мире. В этой организации могут быть один или два действительно крутых бойца. Это чистая правда», – приводит слова Чендлера MMA Fighting.



8 мая в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся бой основного карда UFC 274, в котором сошлись представители лёгкого веса: 36-летний американец Майкл Чендлер и его 38-летний соотечественник Тони Фергюсон.



Бой завершился победой Чендлера нокаутом на первых секундах второго раунда. Он отправил своего оппонента в глубокий нокаут резким ударом ноги в голову.