Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чендлер: в Bellator нет лучших бойцов мира, это чистая правда

Чендлер: в Bellator нет лучших бойцов мира, это чистая правда
Комментарии

Боец UFC Майкл Чендлер считает, что в Bellator нет лучших бойцов мира.

«Это тяжело говорить, потому что я не хочу вообще когда-либо говорить о Bellator или о том, где я был раньше, в неположительном свете. Я люблю Bellator, я люблю Скотта Кокера, я доволен тем, что попал в эту организацию. Но действительно трудно снимать такое промо и говорить о том, что ты хочешь стать лучшим бойцом в мире, когда ты не сражаешься с лучшими бойцами в мире.

К сожалению, в Bellator нет лучших бойцов в мире. В этой организации могут быть один или два действительно крутых бойца. Это чистая правда», – приводит слова Чендлера MMA Fighting.

8 мая в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся бой основного карда UFC 274, в котором сошлись представители лёгкого веса: 36-летний американец Майкл Чендлер и его 38-летний соотечественник Тони Фергюсон.

Бой завершился победой Чендлера нокаутом на первых секундах второго раунда. Он отправил своего оппонента в глубокий нокаут резким ударом ноги в голову.

Чендлер казнил Фергюсона жёстким фронт-киком. В истории UFC так вырубали крайне редко Чендлер казнил Фергюсона жёстким фронт-киком. В истории UFC так вырубали крайне редко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022