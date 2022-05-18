Cтала известна официальная дата следующего поединка Умара Нурмагомедова в UFC

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов в своих социальных сетях рассказал о том, что его следующий поединок состоится 25 июня на турнире UFC в Лас-Вегасе. Напомним, его соперником станет американский боец Нейт Мэнисс.
В последнем бою Умар праздновал победу в бою с представителем США Брайаном Келлехером. Поединок прошёл на турнире по ММА UFC 272 и продлился всего один раунд, в котором российский спортсмен сумел удачно применить удушающий приём. Для Нурмагомедова эта победа стала 14-й подряд в смешанных единоборствах. Отметим, что Умар не потерпел ни одного поражения.
Что касается Нейта Мэнисса, то на его счету 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел одно поражение. В UFC на счету Мэнисса три боя, в которых он одержал три победы.
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