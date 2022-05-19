Дос Сантос отреагировал на слова Хабиба о потенциальном бое с Емельяненко

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос высказался по поводу возможного поединка с россиянином Фёдором Емельяненко.

Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов выразил желание организовать этот поединок в своей лиге.

«Я думаю, что Йоргану Де Кастро будет хуже от этого. Я ещё больше мотивирован, чтобы дать хорошее шоу. Для меня это такая же новость, как и для вас. Я — большой фанат Фёдора. И я, также как и Хабиб, считаю его величайшим. Это было волшебное время для мира ММА. И в то время, когда он выступал, он дрался с большими именами. Я в то время сам ещё не выступал.



Но даже когда я тренировался с известными бойцами, встреча с Фёдором всегда оставалась для меня мечтой. И самая значимая вещь, которой я хотел бы добиться в карьере, — это бой с Фёдором. Услышать такое от Хабиба — это потрясающе», — сказал дос Сантос на пресс-конференции.