Бёрнс уверен, что победил бы Чимаева в пятираундовом поединке

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс уверен, что одержал бы победу в поединке с Хамзатом Чимаевым, если бы бой длился пять раундов, а не три.



«Я ни о чём не жалею. Единственное моё сожаление, что бой не был пятираундовым. Я просил о пяти раундах, но нам дали только три. Думаю, мне стоило быть активнее в борьбе за этот момент. Я этого не сделал и у нас было всего три раунда. Думаю, это единственное моё сожаление. Больше мне не о чем жалеть.



Конец второго раунда? Он был мёртвым. У его тренера просто был сердечный приступ. С ума сойти. Я говорю, ещё пара раундов, и я бы прикончил этого парня. И его тренер тоже скончался бы от сердечного приступа. Мне нужно было ещё два раунда. Думаю, это послужит уроком для Чимаева», — приводит слова Гилберта Бёрнса Sportskeeda.