Пьяный Тайсон Фьюри во Франции пнул машину такси. Видео

Британский боксёр, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри попал в неприятную ситуацию в Каннах. В сети появилось видео, на котором боксёр, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пнул машину такси. Инцидент произошёл в Каннах (Франция).



На видео можно заметить, как отец Фьюри пытается усадить Тайсона в машину, однако таксист, судя по всему, отказывается везти пассажира в таком состоянии. В ответ Фьюри пнул автомобиль.

Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне Фьюри встречался с Диллианом Уайтом. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и второй раз подряд успешно защитил титул WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Уайт потерпел третье поражение в 31 поединке.



После боя Фьюри заявил, что принял решение завершить карьеру.