Амир Хан — о бое с Альваресом: он вышел с весом 85–86 кг, а я — около 70 кг

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Амир Хан вспомнил о поединке с мексиканцем Саулем Альваресом, состоявшемся в 2016 году. Хан тогда уступил нокаутом в шестом раунде. Альварес за счёт победы отстоял титул чемпиона мира WBC в среднем весе. Хан для того, чтобы сразиться с мексиканцем, поднялся из полусреднего веса.



«Я никогда не боялся и не уклонялся ни от одного боя. Даже когда у меня случилось противостояние с Альваресом. Помню, мой адвокат пытался добиться пункта о регидратации, но Канело сказал «нет». Думаю, всё потому, что он, должно быть, вышел на тот бой с весом 85–86 кг, а я — около 70 кг.

И всё-таки я счастлив, что мне за время карьеры доводилось делить ринг со всеми лучшими бойцами, в том числе бойцами pound for pound, как их принято называть», — приводит слова Хана DAZN.

Топ-7 крупнейших гонораров в истории бокса: