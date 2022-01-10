Хрустальный чемпион. Поражения Хана пересматривают в слоу-мо

19 февраля в Манчестере (Великобритания) пройдёт вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступят экс-чемпионы мира, некогда любимцы и фавориты британских зрителей Амир Хан и Келл Брук. Оба сейчас воспринимаются всеми как сбитые лётчики. Но когда-то оба вызывали неподдельный интерес. Что касается Хана, то ему прочили славу одного из лучших в истории. Что же пошло не так? Рассказываем о главной проблеме Амира.

Дебют в профи

В конце нулевых и начале 2010-х в мировом боксе доминировали Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер. В те годы никто не мог сравняться с ними ни по таланту, ни по значимости, ни по влиянию. Именно тогда свой путь в профессионалах начинал британец пакистанского происхождения Амир Хан, которому прочили большое будущее.

В 2004 году он стал серебряным призёром Олимпийских игр в Афинах. В финале одарённый 17-летний парень уступил титулованному и очень опытному кубинцу Марио Кинделану, для которого триумф в Афинах стал вторым по счёту после Сиднея. Однако год спустя Амир отомстил Марио, тем самым закрыв личный гештальт, после чего ушёл в профессионалы.

В профи всё начиналось традиционно с мешочной диеты. Но благодаря частым выступлениям Хан быстро продвигался в рейтингах и уже в 2007 году стал чемпионом Британского Содружества. Всё шло как по маслу, очень скоро в коллекции талантливого боксёра оказался и пояс WBO Intercontinental. Однако напор Хана был внезапно остановлен на подходе к бою за звание чемпиона мира. Тогда за одну минуту в первом раунде британца нокаутировал колумбиец Брейдис Прескотт. Амир побывал в нокдауне несколько раз. Именно тогда случилось первое явление «хрустальной челюсти» Амира. Хотя сам Хан был убеждён, что его соперник вёл нечестную игру и подложил в перчатки 4 унции гипса.

Чемпионское время

Как бы то ни было, скоро после той осечки Хан перешёл под крыло именитого тренера Фредди Роуча, который много лет работал с Мэнни Пакьяо. Такой манёвр перезапустил карьеру британца. Амир стал основным спарринг-партнёром Пакьяо и быстро обрёл и авторитет среди коллег по цеху.

Сначала он завоевал интерконтинентальные пояса, а затем стал и чемпионом мира по версии WBA. На пути Амира попадались такие серьёзные бойцы, как легендарный Марко Антонио Баррера, Поли Малиньяджи, Маркос Майдана и украинец Андрей Котельник. Хан переезжал своих оппонентов за счёт сочетания скорости, техники и ударной мощи. К этому списку добавился именитый Заб Джуда, после схватки с которым в руках Хана было уже два чемпионских пояса в первом полусреднем весе – WBA и IBF. После такого прорыва казалось, что вот он — новый преемник Пакьяо. Хан обладал богатым атакующим арсеналом и потрясающей скоростью, что выделяло его среди других бойцов. Хотя поводы для беспокойства всё же оставались. Даже в победных боях Хана порой могло болтануть от ударов соперников.

В любом случае период с 2008 по 2011 год стал самым успешным в карьере Хана, когда он стал чемпионом мира в первом полусреднем весе по двум версиям. Однако лучшим бойцом дивизиона всё же считался Тимоти Брэдли. И вместо того, чтобы сделать ещё один шаг вперёд, Амир сделал несколько шагов назад.

Начало конца и нокаут от Канело

Период с декабря 2011 по июль 2012 года бесповоротно изменил карьеру британца. Сначала случилось спорное и очень скандальное поражение от Ламонта Питерсона раздельным решением. А затем его добил молодой Дэнни Гарсия.

Британец бодро начал бой, перебивая Гарсию скоростными сериями. Но Амир не смог устоять перед ударной мощью Дэнни, хотя сам Хан тоже хорошо попадал в Гарсию. Разница заключалась в умении держать удар. Молодой американец успешно прошёл «краш-тест», в отличие от британца, который оказался потрясён жёсткими левыми боковыми. Очень показательным стал эпизод с остановкой боя. После отсчёта рефери (третьего за четыре раунда) Кенни Бейлис попросил Хана поднять руки, на что тот кивнул головой. Разумеется, Бейлис остановил поединок. Амир же в ответ истерично кричал, что с ним всё в порядке. В этом эпизоде кроется вся карьера британца. Он стремится показать, что с ним всё в порядке, но его из раза в раз подводила челюсть.

После выноса от Гарсии Хан ушёл от Фредди Роуча в надежде снова перезапустить карьеру. В этот раз всё ограничилось завоеванием интерконтинентальных поясов в полусреднем весе. Хотя оппозиция была непростой: Луис Кольясо, Хулио Диас, Девон Александер и Крис Алгиери. Однако Амиру не спешили давать титульный бой, из-за чего британец совершил сумасшедшую авантюру, запрыгнув сразу в средний вес ради боя с Канело Альваресом.

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Хан, словно напоминая, что его техника по-настоящему великолепна, выигрывал схватку. Британец раз за разом выбрасывал точные серии ударов, постоянно передвигался по рингу, благодаря чему оставался неуловимым. Канело много мазал и никак не мог приноровиться к манере ведения боя британца. Амир напомнил себя прежнего, но, как и в тяжёлом весе, исход решил один удар в шестом раунде. Альварес занёс правый хук точно в челюсть. Удар оказался настолько тяжёлым для Амира, что его госпитализировали в больницу. Позже этот нокаут стали пересматривать в слоу-мо.

После такого фиаско Хан вернулся в полусредний вес, но не угомонился. Британец захотел боя с Мэнни Пакьяо, который то уходил из спорта, то возвращался обратно. И там всплыли интересные подробности с подачи Фредди Роуча, заявившего, что Мэнни отправлял в нокаут Амира на спаррингах. Естественно, Хан опроверг слова Фредди:

«Сейчас я читаю повсюду, что был нокаутирован Мэнни Пакьяо во время спарринга. И это неправда. Я никогда не был нокаутирован Мэнни Пакьяо и даже не побывал в нокдауне. Я прочитал кучу нелепых комментариев на этот счёт. Послушайте, никакого неуважения к Мэнни. У нас с ним были очень конкурентные спарринги», — уверял Хан.

Естественно, Пакмена не интересовал бой со сбитым лётчиком, ему был нужен поединок с чемпионом здесь и сейчас. Зато Амир заполучил титульник с одним из лидеров рейтинга P4P Теренсом Кроуфордом. Ожидаемо Хан проиграл тот бой, но из-за удара ниже пояса. Тем не менее разница в классе была ощутима. Это был де-факто конец карьеры Хана на топ-уровне.

Сейчас Амиру 35 лет. Всем очевидно, что его спортивный век прошёл и ему уже никто не даст титульник. Поэтому единственное, что остаётся Хану — это бой с другим сбитым лётчиком Келлом Бруком, которого так все ждали ещё с 2014 года. Пожалуй, это единственный возможный поединок, который может заинтересовать публику, по крайней мере, британскую.

Вот таким образом карьера Хана, которому прочили огромную славу, пошла под откос. Сейчас челюсть Амира превратилась в мем. В Сети можно найти множество фото, на которых подбородок Хана якобы замотан скотчем или на которых британец будто запасается коробками с «хрустальными челюстями». И всё это было бы даже смешно, если бы не было так грустно. В целом жаль, что огромный талант пропал лишь из-за одного изъяна.