«В Париже по её желанию». Пётр Ян показал, как проводит время с женой. Фото

Известный боец смешанных единоборств россиянин Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с женой, сделанную на отдыхе в Париже.



«Однажды в Париже по её желанию», — подписал фото Пётр.



В последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который проходил в ночь на 10 апреля мск. Противостояние завершилось победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Это был уже второй поединок бойцов. В первом Стерлинг тоже праздновал победу.

Огромное и откровенное интервью с Петром Яном: