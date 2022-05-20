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«В Париже по её желанию». Пётр Ян показал, как проводит время с женой. Фото

«В Париже по её желанию». Пётр Ян показал, как проводит время с женой. Фото
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Известный боец смешанных единоборств россиянин Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с женой, сделанную на отдыхе в Париже.

«Однажды в Париже по её желанию», — подписал фото Пётр.

В последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который проходил в ночь на 10 апреля мск. Противостояние завершилось победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Это был уже второй поединок бойцов. В первом Стерлинг тоже праздновал победу.

Огромное и откровенное интервью с Петром Яном:

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