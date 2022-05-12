«Ему по возрасту простительно». Шлеменко — о ситуации с Фёдором и бое с Исмаиловым

Сразу после пресс-конференции, посвящённой подписанию контрактов на бой Шлеменко — Исмаилов, Александр ответил на вопросы «Чемпионата» и рассказал об отношениях с Bellator, UFC, строении собственной лиги, конфликте с Фёдором Емельяненко и претензиях к современному кинематографу.

– Как проходит ваше восстановление после перелома?

– Нормально, всё по плану идёт. Не так быстро, как хотелось, но по плану. Я уже бью рукой – не во всю силу, но бью. Если хорошо, профессионально затейповать, то могу и сильно уже ударить.

– Магомед сказал, что он уже восстановился.

– Ну, у нас время ещё есть.

– То есть можно ожидать, что бой в назначенные даты состоится?

– Конечно. В моих планах не было соскакивать с этого боя. Думаю, в Магиных – тоже.

– Вы сказали, что Магомед – топ-1 среди ваших соперников. А могли бы с кем-то его сравнить? На кого он похож из ваших соперников?

– В том-то и дело, что он не особо похож, потому что у меня редко были соперники, которые ниже меня ростом. Хоть немного, но ниже. На самом деле, может быть, он похож на Пола Брэдли, только тот не был левшой. Американец тоже был плотным, коренастым, тоже борец.

– С кем спаррингуетесь в рамках подготовки к Маге?

– Основной спарринг-партнёр – Андрей Корешков. У меня молодые ещё есть ребята, неизвестные, непрофессионалы. С ними работаю, беру потяжелее. Александр Подмарёв, тоже он тяжёлый у нас.

– Как думаете, после победы по правилам бокса Магомед попробует удивить вас в стойке?

– Я не боксёр, чем он меня удивит? Я могу его ногой ударить. Пусть попробует – это даже лучше для меня, если он попробует меня удивить по боксу.

– Мы видели проблемы с кардио Исмаилова в бою с Минеевым…

– Здесь он их однозначно будет решать. Думаю, он найдёт какие-то выходы из ситуации. По крайней мере, он настроен очень серьёзно, и для него это принципиально – показать, что у него нет этих проблем.

– Фёдор в интервью сказал о давлении на судей со стороны Радмира Габдуллина. Вы это можете как-то прокомментировать?

– Да я-то как могу это прокомментировать? Я этого не видел. Я не знаю, что там за давление. На самом деле, я с Союзом ММА более плотно стал сотрудничать с этого года, когда Радмир меня назначил советником своим. За последнее время я каких-то серьёзных проблем судейских не замечал. Да, есть человеческие ошибки, человеческий фактор всегда присущ. И не только у нас, но и в других странах.

– Фёдор сейчас критикует Радмира. А как вы можете его охарактеризовать? Как человека и руководителя.

– Мне сложно, я не знаю Радмира так хорошо, чтобы его характеризовать. Но, на самом деле, я из критики вообще ничего не услышал от Фёдора. Конкретики не было, согласитесь. Я так и не понял, в чём Радмир провинился.

– Ваши недопонимания с Фёдором преподносят как большой конфликт в российских ММА. Вы сами можете назвать это конфликтом?

– Да нет, а какой конфликт? Если Фёдор на меня взъелся, если что-то ему во мне не нравится, то с моей стороны — я как хорошо относился к нему, как поддерживал его всегда… Вы можете посмотреть – ни одного интервью, где я его грязью поливаю. Я такого никогда себе не позволял, я воспитан по-другому. Я как к нему хорошо относился, так и буду. А если Фёдор сам себе это где-то позволит – ну, пускай, ему по возрасту простительно. Но я всегда отвечу. Я себя в обиду не дам.

– А вы хотели бы провести реванш с Анатолием Токовым?

– Этого не будет. Если бы был, почему нет? Было бы по-другому.

– Почему не будет?

– Потому что они не согласятся на этот бой. Я не уверен, что они будут готовы драться со мной.

– Как я понимаю, вам не очень нравится идея поединков профессиональных бойцов и представителей поп-ММА. Владимир Минеев говорил, что бьётся из-за солидного гонорара.

– Честно сказал, значит. Правду.

Александр Шлеменко (справа) Фото: RCC

– А вас возможно мотивировать провести такой бой с помощью выгодного предложения?

– Меня один раз пробовали мотивировать, только на другого бойца из поп-ММА, не буду говорить, на кого. Но я не согласился.

– Это не Никулин?

– Нет. Более известный, но менее тяжёлый.

– Вы говорили, что хотели бы взять реванш у Ломбарда. А остались ли ещё какие-то незакрытые гештальты?

– Гегард Мусаси. Скотт Кокер об этом говорил, я даже был готов подписаться в Bellator и думал насчёт этого, но понял, что пока это всё затягивается, и я сконцентрировался на Маге.

– А интересно было бы реваншировать Жакаре Соузу?

– Да, но он же не дерётся пока, вышел на такую лёгкую пенсию.

– Ушёл из UFC, но не объявлял о завершении карьеры.

– Не знаю, я пока не слышал, как он себя чувствует. Конечно, интересно. Со всеми, кому я проиграл, было бы интересно.

– Сейчас ваши бои очень востребованы в России, но вы не раз говорили, что планируете попасть в UFC через промоушен Хабиба. Бой с Ломбардом помог бы это сделать? И интересно ли вам это до сих пор?

– У меня нет первостепенного интереса. Я двигаюсь чуть в другом направлении. Если будет такая возможность, будет желание, всё сойдётся в одну точку, тогда я там буду. Не будет – ну, уже что делать. Значит, не судьба.

– Ваш промоушен SFC здорово стартовал. Думали о проведении совместных турниров?

– С RCC, мне кажется, было бы интересно. Потому что мы не так далеко друг от друга находимся – мы более близки друг к другу, чем та же Москва. Даже людям проще добраться до Екатеринбурга или оттуда в Омск, чем до Москвы.

– Разговаривали об этом?

– Ещё особо не разговаривал, но, я думаю, это впереди.

– Николай Клименко говорил, что RCC неинтересно проводить совместные турниры с российскими промоушенами.

– Он говорил про промоушены как таковые, но у нас с ними более дружеские отношения. Я всё-таки был у истоков становления этого промоушена.

– Сейчас, когда вы почувствовали, что такое быть главой промоушена, изменилось ли отношение к Дане Уайту? Может, в вопросах, в которых раньше его не понимали.

– Да нет, у нас разные подходы. У меня чисто общественная нагрузка, чисто благотворительность, можно так сказать. А у него – чистая бизнес-модель. Я зарабатываю в другом, а здесь в большей степени вкладываю. Поэтому я считаю, что мне сложнее, чему ему.

Александр Шлеменко Фото: vk.com/eaglefc

– Стердаун с участием Сибирского Конора – вы одобряете такие моменты?

– Там не было чего-то жёсткого, обычный стердаун, который чуть-чуть вышел за рамки. Не было какой-то дичи, оскорбления, жести. Никто не пострадал. В UFC мы почти каждый раз такое видим от того же Конора. Тот был его поклонником, поэтому сделал похоже.

– В интервью Магомеду вы раскритиковали сериал «Улицы разбитых фонарей» из-за нереалистичности. Вы сами хотели бы сняться в фильме? И в какой роли?

– В роли нормального человека, который учит нормальным ценностям. Не водку распивать и фигнёй всякой страдать, а который покажет истинную дорогу, которая уведёт многих от могилы к нормальной жизни, семейным ценностям. Но такие фильмы, как правило, не снимаются – фантастика. Они никому не нужны, вот и всё. Поэтому вряд ли будет моё появление в кино.

– Но если будет, то вы открыты для предложений?

– Конечно, открыт. Почему нет, если это всё идёт во благо, а не в разрушительные процессы.

– Почему промоушен SFC вы назвали Shlemenko, а не Storm Fighting Championship?

– Потому что Шлеменко – более узнаваемо, особенно для России. Если посмотреть за последнее время, набрать в интернете – это кликабельно. Более кликабельно, чем Шторм. Поэтому это и выбрали, потому что главная моя цель – поделиться своей медийностью, предоставить возможность выступить ребятам молодым, предоставить им площадку. Поделиться всем, что я имею, ради того, чтобы они стартанули.