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«Я могу пропустить целый год и даже больше». Камару Усман рассказал о своей травме

«Я могу пропустить целый год и даже больше». Камару Усман рассказал о своей травме
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Чемпион UFC в полусреднем весе американец Камару Усман поделился подробностями своего восстановления после травмы руки, полученной им в поединке с соотечественником Колби Ковингтоном на турнире по смешанным единоборствам UFC 268.

«На что я надеялся, так это на то, что доктор скажет: «Эй, ладно, с тобой всё в порядке». Но нет — он сказал мне, что есть проблема с сухожилиями. Так что восстановление может потребовать определённого времени. Если я не залечу эту травму до конца, то могу пропустить целый год, а может быть, и даже больше. Но я дорожу своей карьерой, поэтому не стану торопиться», — приводит слова Усмана издание MMA Junkie.

Камару Усман приехал в Чечню, чтобы поздравить сына Кадырова:

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