Жанибек Алимханулы нокаутировал Дигнума и стал временным чемпионом мира в среднем весе

В ночь с 21 на 22 мая мск на вечере бокса в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за титул временного чемпиона мира по мерси WBO в среднем весе между казахстанцем Жанибеком Алимханулы и британцем Дэнни Дигнумом.

Алимханулы сразу же начал прессинговать соперника и уже в первом раунде отправил Дигнума в нокдаун. А во втором британец пропустил мощный удар и оказался в глубоком нокауте, таким образом казахский боксёр стал временным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе.

Обладателем полноценного чемпионского пояса WBO в среднем дивизионе является Деметриус Андраде (31-0), которого организация обязала провести бой с Алимханулы. В случае если американец откажется, казахстанец может получить титул без боя.

Для Алимханулы, не знающего поражений, эта победа стала 12-й в профессиональной карьере и восьмой досрочной. Дигнум же, имеющий 14 побед и восемь нокаутов, проиграл впервые в карьере.

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