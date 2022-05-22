Магомед Исмаилов дал совет молодым бойцам

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в своих социальных сетях, где обратился к молодым спортсменам.
«Обращаясь ко всем молодым спортсменам, хочу сказать — нет ничего страшного в том, чтобы постучать! Спорт — это спорт, постучать не значит, что в какой-то важной жизненной ситуации ты сдашься. Но точно могу сказать, что до этой важной жизненной ситуации, лучше дойти здоровым! Спорт закончится, жизнь продолжится», — написал Исмаилов.
Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью.
Мага Исмаилов: новый гонорар должен быть больше предыдущего:
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