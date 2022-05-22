Хамзат Чимаев обратился к Леону Эдвардсу
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своих социальных сетях, предложив провести поединок представителю Великобритании Леону Эдвардсу.
«Давай подерёмся, Леон», — написал Чимаев.
Эдвардс пока на предложение Хамзата никак не отреагировал.
Последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Их поединок состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.
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