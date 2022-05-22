Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абдель-Азиз поспорил с Бёрнсом на деньги по поводу боя Махачева с Оливейрой

Абдель-Азиз поспорил с Бёрнсом на деньги по поводу боя Махачева с Оливейрой
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе, бразилец Гилберт Бёрнс отреагировал на недавнее высказывание известного спортивного менеджера Али Абдель-Азиза. Ранее Абдель-Азиз, комментируя слова самого Бёрнса, написал следующее в своих социальных сетях:

«Эй, Гилберт. Я только что узнал о твоём интервью, в котором ты говоришь, что Оливейра может победить Ислама. Я знаю, что ты сам в это не веришь. Кстати, Бенеил Дариуш тоже победит Чарльза».

«Засунь свои деньги себе в рот. Я поставлю на Чарльза против них обоих! Назови сумму», — ответил Бёрнс.

«По рукам», — отреагировал Али, не став, правда, называть в открытом доступе сумму.

Топ-5 самых высокооплачиваемых российских бойцов UFC:

Махачев выпнет Оливейру с престола UFC. Наш боец круче бразильца почти во всём Махачев выпнет Оливейру с престола UFC. Наш боец круче бразильца почти во всём
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022