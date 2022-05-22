Абдель-Азиз поспорил с Бёрнсом на деньги по поводу боя Махачева с Оливейрой

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе, бразилец Гилберт Бёрнс отреагировал на недавнее высказывание известного спортивного менеджера Али Абдель-Азиза. Ранее Абдель-Азиз, комментируя слова самого Бёрнса, написал следующее в своих социальных сетях:



«Эй, Гилберт. Я только что узнал о твоём интервью, в котором ты говоришь, что Оливейра может победить Ислама. Я знаю, что ты сам в это не веришь. Кстати, Бенеил Дариуш тоже победит Чарльза».



«Засунь свои деньги себе в рот. Я поставлю на Чарльза против них обоих! Назови сумму», — ответил Бёрнс.



«По рукам», — отреагировал Али, не став, правда, называть в открытом доступе сумму.

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