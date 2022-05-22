Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC Нганну отреагировал на продление контракта Мбаппе с «ПСЖ»

Чемпион UFC Нганну отреагировал на продление контракта Мбаппе с «ПСЖ»
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поздравил нападающего Килиана Мбаппе с его решением продлить контракт с «ПСЖ». Новое соглашение форварда с парижским клубом рассчитано до 2025 года.

«Поздравляю моего брата Килиана с подписанием нового контракта с «Пари Сен-Жермен». Он — настоящее и будущее мирового футбола на долгие годы вперёд», — написал Нганну в своих социальных сетях.

Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач.

Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе:

Грандиозное предательство. Как Килиан Мбаппе цинично подложил «Реалу» свинью Грандиозное предательство. Как Килиан Мбаппе цинично подложил «Реалу» свинью
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022