Чемпион UFC Нганну отреагировал на продление контракта Мбаппе с «ПСЖ»
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поздравил нападающего Килиана Мбаппе с его решением продлить контракт с «ПСЖ». Новое соглашение форварда с парижским клубом рассчитано до 2025 года.
«Поздравляю моего брата Килиана с подписанием нового контракта с «Пари Сен-Жермен». Он — настоящее и будущее мирового футбола на долгие годы вперёд», — написал Нганну в своих социальных сетях.
Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 17 результативных передач.
Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе:
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