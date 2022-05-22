В UFC назвали дату реванша между Джулианной Пеньей и Амандой Нуньес

Бой-реванш между американкой Джулианной Пеньей и представительницей Бразилии Амандой Нуньес пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 277. Спортивное шоу состоится в ночь на 31 июля мск. Об этом информирует пресс-служба UFC.



Напомним, спортсменки проводили очный бой в декабре прошлого года. Победу тогда праздновала Пенья, применившая удушающий приём во втором раунде. Нуньес в том поединке проиграла впервые с 2014 года. В бою она пропустила множество ударов.



В общей сложности в активе Пеньи 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала 11 побед и потерпела четыре поражения. Нуньес провела 26 боёв, праздновав победы в 21 из них. Ещё пять раз она терпела поражения.