В UFC назвали дату реванша между Джулианной Пеньей и Амандой Нуньес
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Бой-реванш между американкой Джулианной Пеньей и представительницей Бразилии Амандой Нуньес пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 277. Спортивное шоу состоится в ночь на 31 июля мск. Об этом информирует пресс-служба UFC.
Напомним, спортсменки проводили очный бой в декабре прошлого года. Победу тогда праздновала Пенья, применившая удушающий приём во втором раунде. Нуньес в том поединке проиграла впервые с 2014 года. В бою она пропустила множество ударов.
В общей сложности в активе Пеньи 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала 11 побед и потерпела четыре поражения. Нуньес провела 26 боёв, праздновав победы в 21 из них. Ещё пять раз она терпела поражения.
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