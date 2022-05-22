«Люблю, когда фанаты креативят». А. Емельяненко показал картинку со своим изображением

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём телеграм-канале картинку со своим изображением.

«Люблю, когда мои фанаты талантливо креативят!» — написал Емельяненко.

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.

Ранее Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, показав часть видеозаписи его поединка по боевому самбо с братом, Фёдором Емельяненко.



Братья Емельяненко сошлись в поединке в финале чемпионата России по боевому самбо в 2012 году. Бой продлился всего семь секунд — Фёдор успешно провёл приём и одержал победу над братом.