Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Люблю, когда фанаты креативят». А. Емельяненко показал картинку со своим изображением

«Люблю, когда фанаты креативят». А. Емельяненко показал картинку со своим изображением
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём телеграм-канале картинку со своим изображением.

«Люблю, когда мои фанаты талантливо креативят!» — написал Емельяненко.

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.

Ранее Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, показав часть видеозаписи его поединка по боевому самбо с братом, Фёдором Емельяненко.

Братья Емельяненко сошлись в поединке в финале чемпионата России по боевому самбо в 2012 году. Бой продлился всего семь секунд — Фёдор успешно провёл приём и одержал победу над братом.

Новость по теме
Александр Емельяненко показал архивные кадры боя с Фёдором в финале ЧР по боевому самбо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022