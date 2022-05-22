Бёрнс: мы с Чимаевым ещё не закончили

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс высказался по поводу своего противостояния со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«У нас с Хамзатом был хороший бой. Я славно повеселился. Думаю, что этот поединок был максимально близким.



Но мы с ним ещё не закончили. Скоро я снова встречусь с Чимаевым. У меня такое чувство, посмотрим. Да, мы с Хамзатом ещё не закончили», – приводит слова Бёрнса Sportskeeda.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.