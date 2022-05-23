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Макгрегор назвал единственного бойца, побившего его в партере. Это не Хабиб

Макгрегор назвал единственного бойца, побившего его в партере. Это не Хабиб
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что считает Чада Мендеса единственным бойцом, который нанёс ему несколько хороших ударов в доминирующей позиции в партере.

«Эти локти — не шутка. Как и удары ногами. На мне никогда не было ни царапины. Единственный, кто нанёс мне урон, это Чад Мендес», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, сосредоточившись на занятиях в тренажёрном зале.

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