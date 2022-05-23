Тони Фергюсон: я разозлён и решителен!

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон разместил новый пост в своих социальных сетях, в котором рассказал о поединке с Майклом Чендлером.
«Человек в октагоне должен был прикончить его в первом раунде. Моя вина – было много вещей, которые происходили за кулисами, но это личное, и я не позволю этому повториться. Я разозлён и решителен!» — написал Фергюсон в своих социальных сетях.
Напомним, на турнире UFC 274 Фергюсон встречался с Майклом Чендлером и потерпел поражение нокаутом. После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.
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