«Боль». Дастин Порье отреагировал на кард UFC 277

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье прокомментировал появившийся кард турнира UFC 277, который состоится 31 июля. Ранее Порье неоднократно заявлял о готовности провести бой в этот вечер и планировал перейти ради этого в полусредний вес, однако он так и не был включён в программу мероприятия.
«Нет Бриллианта (прозвище Порье. — Прим. «Чемпионата»). Боль», — написал Порье в своих социальных сетях.
Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошем Гриспи в январе 2011 года. Бой завершился победой Дастина единогласным решением судей. В последнем противостоянии Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой в декабре 2021 года. Бой проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. За карьеру Порье одержал 28 побед и потерпел семь поражений.
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