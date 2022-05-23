«Боль». Дастин Порье отреагировал на кард UFC 277

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье прокомментировал появившийся кард турнира UFC 277, который состоится 31 июля. Ранее Порье неоднократно заявлял о готовности провести бой в этот вечер и планировал перейти ради этого в полусредний вес, однако он так и не был включён в программу мероприятия.



«Нет Бриллианта (прозвище Порье. — Прим. «Чемпионата»). Боль», — написал Порье в своих социальных сетях.



Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошем Гриспи в январе 2011 года. Бой завершился победой Дастина единогласным решением судей. В последнем противостоянии Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой в декабре 2021 года. Бой проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. За карьеру Порье одержал 28 побед и потерпел семь поражений.