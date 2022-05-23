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Полуфинал Гран-при ACA между Вартаняном и Раисовым пройдёт 17 сентября в Москве

Полуфинал Гран-при ACA между Вартаняном и Раисовым пройдёт 17 сентября в Москве
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Полуфинальный бой Гран-при легковесов АСА между россиянами Юсуфом Раисовым и Эдуардом Вартаняном пройдёт 17 сентября в Москве, сообщает пресс-служба промоушена.

Юсуф Раисов стал первым полуфиналистом Гран-при, одержав победу единогласным решением судей над бразильцем Хакраном Диасом на турнире АСА 138 в марте 2022 года. Всего на его счету 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед и потерпел два поражения.

Эдуард Вартанян в четвертьфинале Гран-при одержал победу над южноафриканцем Алейном Илунгой. Для Эдуарда Вартаняна эта победа стала 23-й в карьере при четырёх поражениях.

Призовой фонд турнира составляет более чем $ 800 000. Имена двух оставшихся полуфиналистов станут известны позднее.

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