«Оливейра на другом уровне». Бёрнс — о шансах бразильца в бою с Хабибом

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс высказался о своём соотечественнике, экс-чемпионе лиги в лёгком весе Чарльзе Оливейре, сравнив его с другим экс-чемпионом — Хабибом Нурмагомедовым.
«У Оливейры и Хабиба разные резюме. Хабиб проделал сложную работу, остался непобеждённым и ушёл. При всём уважении. Он ушёл. Оливейра же выступает с юных лет. Он прошёл сквозь огонь и дрался со всеми. Сейчас у Чарльза 11 побед подряд, все досрочные. Это безумие!
Он смог финишировать Джастина Гэтжи в первом раунде. Дастина Порье — во втором. Я фанат Хабиба и Оливейры, но сейчас Чарльз непобедим. Если бы они устроили этот бой, то я бы сказал, что Оливейра на другом уровне. Я бразилец, так что немного предвзят, но сейчас Чарльз находится на другом уровне», — приводит слова Бёрнса MMANews.
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