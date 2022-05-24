«Сюда многие попадались». Хабиб показал, как он делает гильотину на тренировке

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил новый пост в социальных сетях, в котором показал, как он выполняет гильотину на тренировке.

«Сюда многие попадались, как они утверждали, случайно», — написал Нурмагомедов.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба единственным после того, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.