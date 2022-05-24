Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джервонта Дэвис покинет промоутерскую компанию Флойда Мейвезера

Джервонта Дэвис покинет промоутерскую компанию Флойда Мейвезера
Комментарии

Чемпион мира во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис сообщил, что покинет промоутерскую компанию чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера после поединка с Роландо Ромеро.

«Я чувствую, что должен контролировать свою карьеру. Время пришло», — приводит в своих социальных сетях слова Дэвиса журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление в Last Stand Podcast.

Бой Дэвиса и Ромеро должен пройти 28 мая. В общей сложности на счету Дэвиса 26 побед (24 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе.

Ромеро в профессиональной карьере провёл 14 боёв, одержав в них 14 побед (12 нокаутом). В последнем поединке он нокаутировал представителя Швеции Энтони Йигита. Тот бой прошёл в июле 2021 года.

Мейвезер опустился до цирковых гастролей. Флойд развлекается или он профукал состояние? Мейвезер опустился до цирковых гастролей. Флойд развлекается или он профукал состояние?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022