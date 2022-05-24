Джервонта Дэвис покинет промоутерскую компанию Флойда Мейвезера

Чемпион мира во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис сообщил, что покинет промоутерскую компанию чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера после поединка с Роландо Ромеро.



«Я чувствую, что должен контролировать свою карьеру. Время пришло», — приводит в своих социальных сетях слова Дэвиса журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление в Last Stand Podcast.

Бой Дэвиса и Ромеро должен пройти 28 мая. В общей сложности на счету Дэвиса 26 побед (24 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе.



Ромеро в профессиональной карьере провёл 14 боёв, одержав в них 14 побед (12 нокаутом). В последнем поединке он нокаутировал представителя Швеции Энтони Йигита. Тот бой прошёл в июле 2021 года.