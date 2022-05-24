«Соперник поменялся недели за четыре до боя». Папин — о бое с Прашовичем

Первый номер рейтинга WBC в первом тяжёлом весе, россиянин Алексей Папин высказался о предстоящем поединке с бывшим претендентом на титул WBO в этом весе, представителем Черногории Диланом Прашовичем.
«Восемь недель сборов отработали по плану. Очень доволен подготовкой в Краснодаре. Соперник поменялся недели за четыре до боя, когда уже спарринг-партнёры приехали, шла подготовка, но посмотрели, проанализировали и готовились уже под этого соперника», — приводит слова Папина пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».
Бой Папина и Прашовича состоится 27 мая в Омске и станет главным событием вечера профессионального бокса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Кроме того, в мероприятии поединок по правилам бокса проведут известные российские бойцы ММА Иван Штырков и Михаил Мохнаткин.
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