«Как сегодня помню этот день». Хабиб — об одном из финалов Лиги чемпионов

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, вспомнив о победе «Реала» в финале Лиги чемпионов — 1999/2000. Мадридский клуб тогда обыграл «Валенсию» со счётом 3:0.



«Как сегодня помню этот день, когда смотрел этот матч», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу в поединке с американцем Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Хабиб показал, как готовился к последнему бою в карьере: